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*David встретил Sarah 30
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 30
*Умер Джеймс Коттак 20
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 19
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Guns N' Roses

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16 янв 2024 : 		 GUNS N' ROSES набрали миллиард

18 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN о продолжительности концертов GUNS N' ROSES

10 дек 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн

8 дек 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 На лидера GUNS N' ROSES подали в суд за изнасилование

15 ноя 2023 : 		 Новый суд GUNS N' ROSES. Ну и куда же без домогательств

8 ноя 2023 : 		 RICHARD DUGUAY о работе с GUNS N' ROSES

3 ноя 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый трек

23 окт 2023 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Axl мегакрут!»

16 окт 2023 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

2 окт 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о своём вкладе в "Chinese Democracy"

9 сен 2023 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES объяснил, почему не пошел в GUNS N' ROSES

23 авг 2023 : 		 CHRISSIE HYNDE спела с GUNS N' ROSES

21 авг 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый сингл

20 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES выйдет осенью

19 авг 2023 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

17 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 авг 2023 : 		 Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!

23 июл 2023 : 		 SLASH не видит варианта для байопика о GUNS N' ROSES в ближайшее время

19 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

16 июл 2023 : 		 GUNS N' ROSES готовят сингл

1 июл 2023 : 		 Как DAVE GROHL вышел с GUNS N' ROSES?

27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

26 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES уже что-то записали?

25 июн 2023 : 		 ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES
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|||| 16 янв 2024

GUNS N' ROSES набрали миллиард



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GUNS N' ROSES попали в "Billions Club" Spotify с композицией "Paradise City". Это уже третий трек группы, преодолевший данную отметку — ранее это сделали "Sweet Child O' Mine" и "Welcome To The Jungle".

Along with Sweet Child OвЂ™ Mine and Welcome To The Jungle, Paradise City has now officially surpassed 1 BILLION streams on Spotify.






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