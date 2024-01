16 янв 2024



GUNS N' ROSES набрали миллиард



GUNS N' ROSES попали в "Billions Club" Spotify с композицией "Paradise City". Это уже третий трек группы, преодолевший данную отметку — ранее это сделали "Sweet Child O' Mine" и "Welcome To The Jungle".

Along with Sweet Child O’ Mine and Welcome To The Jungle, Paradise City has now officially surpassed 1 BILLION streams on Spotify.













