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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 43
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
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Guns N' Roses

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|||| 9 июн 2022

GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC



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GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию композиции AC/DC "Back In Black" в рамках выступления седьмого июня на Benito Villamarín Stadium, Севилья, Испания.




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9 июн 2022
gravitgroove
Если честно, то дерьмово звучит, и дело не только в ужасной подаче Акселя, но и в том, что Малькольм Янг, при том, что был невыдающимся ритм - гитаристом, никогда не издавал лишних звуков, когда бил по ритму, а это не так уж просто, как выясняется на практике. И получается, что он был выдающимся. Без шуток.

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