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Бывший гитарист THE BLACK CROWES объяснил, почему не пошел в GUNS N' ROSES



Бывший гитарист THE BLACK CROWES Marc Ford в интервью Guitar World объяснил, почему не пошел в GUNS N' ROSES на место Izzy Stradlin'a:



«Музыка CROWES нравилась мне больше. Но также — и даже Slash согласился со мной в этом — CROWES подходили мне больше, чем GUNS N' ROSES, потому что в CROWES я мог иметь больше права голоса.



Если бы я присоединился к GUNS N' ROSES, то, по сути, я бы выполнял роль человека, который должен был бы подстраховывать Slash'а. Не думаю, что это принесло бы мне какую-то пользу или удовлетворение. Мне стало бы скучно, и это было бы чревато».







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