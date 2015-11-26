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Guns N' Roses

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GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES



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В рамках беседы с бывшим гитаристом GUNS N' ROSES Gilby Clarke'ом тот прокомментировал недавние слова бывшего менеджера группы, Doug'a Goldstein'a, о своём увольнении:

«Ну, я прокомментирую эти слова. Послушайте, Axl и был тем парнем, который выгнал меня из группы. Это факт. После этого факта было много заявлений, но я могу только прокомментировать то, что он говорил со мной. Я не собираюсь комментировать какие-то слухи, обильно циркулирующие в прессе, я просто скажу о том, что он сказал мне. И он очень хотел, чтобы я участвовал в процессе создания материала. Я знаю, что об этом говорили после, и почему он передумал, я не знаю. Но я знаю, что я собирался участвовать в процессе сочинения пластинки.

У нас с ним неплохие отношения. Я имею в виду, я не разговаривал с ним долгое время, мы никогда не были близки, но пока мы были в группе, мы общались довольно часто. Он звонил мне по телефону, и у нас были очень приятные разговоры о музыке, о будущем группы и всём остальном. Кроме того, я, возможно, чувствовал, что, может быть, он что-то имел против меня все эти годы, но знаете, он пригласил меня поиграть с ними, когда они снова сошлись. Так что очевидно, что если бы у него были проблемы со мной, он бы меня не пригласил. Я не знаю, о чём говорит Doug».

То есть дверь между тобой и Guns сейчас открыта?

«О да, всегда. Всегда. Но знаешь, несмотря ни на что, я уважаю группу. Я всегда считал, что даже если меня и нет в какой-то команде, если есть за что хвалить, то нужно это делать. Я никогда не опирался на то, что было или не было, но я всегда старался относиться к тем годам с уважением. Я никогда не пытался опустить группу или попытаться извлечь из этого выгоду. Но если что-то когда-нибудь всплывёт, я должен буду посмотреть, что и как. Как и раньше, когда люди спрашивали меня и я отвечал: "Да, я был гостем". Но та ситуация для меня в то время не сработала.

У меня есть ещё одно соображение. Когда группа переживала перемены, мы были в движении, у Axl'a была эта идея с тремя гитарами давным-давно, и я полагаю, что, возможно, только я был непреклонен в том, чтобы сказать, что это плохая идея. Я просто подумал: "У тебя есть Slash. У тебя есть ритм-гитарист, который подчёркивает Slash'a, но Slash — это звучание группы. Если ты добавишь ещё третьего, то убьёшь одну из лучших вещей, что есть в этой группе"».

Former GUNS N' ROSES Guitarist GILBY CLARKE On His Relationship With AXL ROSE -



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