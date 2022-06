сегодня



GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC



GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию композиции AC/DC "Walk All Over You" в рамках выступления четвёртого июня в Passeio Marítimo De Algés, Oeiras, Лиссабон, Португалия.



Сет-лист:



It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (Velvet Revolver cover)

Double Talkin' Jive

Welcome to the Jungle

Better

Coma

Reckless Life (First time since 1993)

Estranged

Shadow of Your Love (Hollywood Rose cover)

Walk All Over You (AC/DC cover) (Live premiere)

Live and Let Die (Wings cover)

You Could Be Mine

Hard Skool

Absurd

Civil War

Slash Guitar Solo (Albert King's "Born Under a Bad Sign" jam)

Sweet Child o' Mine

Rocket Queen

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover) (Duff on lead vocals)

November Rain

Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover) (Alice Cooper's "Only Women Bleed" intro)

Nightrain



Бис:

Patience (The Beatles' "Blackbird" intro)

You're Crazy (AFD version, first time since 1991)

Paradise City







+0 -0



просмотров: 261