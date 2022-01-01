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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC



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GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию композиции AC/DC "Walk All Over You" в рамках выступления четвёртого июня в Passeio Marítimo De Algés, Oeiras, Лиссабон, Португалия.

Сет-лист:

It's So Easy
Mr. Brownstone
Chinese Democracy
Slither (Velvet Revolver cover)
Double Talkin' Jive
Welcome to the Jungle
Better
Coma
Reckless Life (First time since 1993)
Estranged
Shadow of Your Love (Hollywood Rose cover)
Walk All Over You (AC/DC cover) (Live premiere)
Live and Let Die (Wings cover)
You Could Be Mine
Hard Skool
Absurd
Civil War
Slash Guitar Solo (Albert King's "Born Under a Bad Sign" jam)
Sweet Child o' Mine
Rocket Queen
I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover) (Duff on lead vocals)
November Rain
Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover) (Alice Cooper's "Only Women Bleed" intro)
Nightrain

Бис:
Patience (The Beatles' "Blackbird" intro)
You're Crazy (AFD version, first time since 1991)
Paradise City




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