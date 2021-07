сегодня



Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a



GUNS N' ROSES опубликовали подборку профессионально снятых видео с выступлений, состоявшихся в ходе осеннего тура 2016 года по Южной Америке и Мексике. В ролике можно увидеть Steven'a Adler'a.



Были исполнены следующие песни:



00:01 Mr. Brownstone



04:07 You Could Be Mine



11:20 Better



17:44 Slash Solo / The Godfather



25:06 Sweet Child O' Mine



31:56 My Michelle (featuring Steven Adler)



35:40 There Was A Time



42:24 Don't Cry













просмотров: 450