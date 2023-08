сегодня



Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!



GUNS N' ROSES сообщили, что выпустят новый сингл — композицию "Perhaps", написанную в рамках работы над "Chinese Democracy", 11 августа.









Des fans ont enquГЄtГ© et ont fini par trouver la rГ©ponse: "Perhaps", le nouveau single de Guns n' Roses que certains ont pu entendre lors de soundcheck sur la tournГ©e en Europe sortirait enfin vendredi prochain le 11/08/2023! Lien pour pre-save: https://t.co/THBPh1EY4Q #GunsNRoses pic.twitter.com/F5ZRyBncNh





