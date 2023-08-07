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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 22
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Guns N' Roses

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7 авг 2023 : 		 Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!

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27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

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17 фев 2023 : 		 Два миллиарда GUNS N' ROSES

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24 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES

22 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила хит GUNS N' ROSES

21 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению
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Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!



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GUNS N' ROSES сообщили, что выпустят новый сингл — композицию "Perhaps", написанную в рамках работы над "Chinese Democracy", 11 августа.

Des fans ont enquГЄtГ© et ont fini par trouver la rГ©ponse: "Perhaps", le nouveau single de Guns n' Roses que certains ont pu entendre lors de soundcheck sur la tournГ©e en Europe sortirait enfin vendredi prochain le 11/08/2023! Lien pour pre-save: https://t.co/THBPh1EY4Q#GunsNRosespic.twitter.com/F5ZRyBncNh






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7 авг 2023
k
klim
На фотке слева Фред что ли? Изменил принципам и затусил со Слешем?
Like!1
7 авг 2023
P
Paffoss
klim, наконец понял, что музыка важнее "хлеба" и "забивания гвоздей"
7 авг 2023
IJzerklompje
klim, теперь группа будет называться Guns & Tomatoes

просмотров: 644

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