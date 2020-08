сегодня



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось в рамках тура "Not In This Lifetime" и выходит сейчас как "Not In This Lifetime Selects", доступно ниже. В 34-минутный клип вошли следующие песни с концерта в Мексике:



00:00 - Intro + You Can't Put Your Arms Around A Memory



00:51 - New Rose



03:17 - My Michelle



06:40 - Coma



16:59 - This I Love



21:19 - Out Ta Get Me



25:18 - November Rain













+0 -0



просмотров: 131