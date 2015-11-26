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Guns N' Roses

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1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

13 апр 2020 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Охренительно важно быть дома!»

26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса

12 фев 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Make The White House Great Again»

2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Коби Брайанта и его дочери

2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES затусили с SNOOP DOGG'ом

24 янв 2020 : 		 SLASH о новой музыке GUNS N' ROSES

16 янв 2020 : 		 SNOOP DOGG разогреет GUNS N' ROSES

16 янв 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Надеюсь, в этом году будет что-то новое»
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Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



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Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось в рамках тура "Not In This Lifetime" и выходит сейчас как "Not In This Lifetime Selects", доступно ниже. В 34-минутный клип вошли следующие песни с концерта в Мексике:

00:00 - Intro + You Can't Put Your Arms Around A Memory

00:51 - New Rose

03:17 - My Michelle

06:40 - Coma

16:59 - This I Love

21:19 - Out Ta Get Me

25:18 - November Rain

Watch Pro-Shot Video Of GUNS N





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