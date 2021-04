сегодня



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



GUNS N' ROSES опубликовали еще одну нарезку с выступлений в рамках тура "Not In This Lifetime", в которую вошли следующие треки:



00:18 - "It's So Easy"



03:35 - "Welcome To The Jungle"



09:44 - "Sorry"



16:10 - "Rocket Queen"



26:54 - "Used To Love Her"



30:18 - "Nightrain"













