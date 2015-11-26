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Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом



Бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clark заключил контракт с Golden Robot Records, на котором в этом году состоится релиз первого за пятнадцать лет сольного альбома, получившего название "The Gospel Truth".



«Я очень рад стать часть семьи Golden Robot и тому, что мой сольный альбом выйдет на этом лейбле. Я использовал слово "семья" потому что ощущаю себя нашедшим дом. Мы разделяем страсть к рок-н-роллу! И он по-прежнему жив и здравствует, а вместе мы сделаем его еще громче!!!»















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