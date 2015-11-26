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Guns N' Roses

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6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили "Shadow Of Your Love"

4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшееся видео GUNS N' ROSES

18 май 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES вновь в чартах

8 май 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES
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Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом



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Бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clark заключил контракт с Golden Robot Records, на котором в этом году состоится релиз первого за пятнадцать лет сольного альбома, получившего название "The Gospel Truth".

«Я очень рад стать часть семьи Golden Robot и тому, что мой сольный альбом выйдет на этом лейбле. Я использовал слово "семья" потому что ощущаю себя нашедшим дом. Мы разделяем страсть к рок-н-роллу! И он по-прежнему жив и здравствует, а вместе мы сделаем его еще громче!!!»



Former GUNS N' ROSES Guitarist GILBY CLARKE To Release 'The Gospel Truth' Solo Album Via GOLDEN ROBOT RECORDS




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