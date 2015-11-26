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GUNS N' ROSES против пивоварни



По сообщению The Blast, GUNS N' ROSES подали иск против пивоварни, незаконно распространяющей пиво с названием группы. Canarchy Craft Brewery Collective выпускают пиво Guns 'N' Rosé, название которого было никак не согласовано с менеджментом коллектива. Кроме того, они продают шляпы, футболки, стаканы, стикеры, значки и банданы с символикой группы, также не имея на это оснований.



Axl Rose, Slash и Duff McKagan утверждают, что Canarchy пытались получить права на использование торгового знака, но после отказа группы Fireman Capital отозвали своё прошение. GUNS N' ROSES утверждают, что Canarchy согласились прекратить продажу всего товара, но не ранее марта 2020 года. В настоящий момент коллектив подал иск по нарушению прав на торговый знак и претендует на возмещение ущерба.





















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