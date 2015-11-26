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Guns N' Roses

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11 май 2019 : 		 GUNS N' ROSES против пивоварни

8 май 2019 : 		 Работают ли GUNS N' ROSES над новым материалом?

8 апр 2019 : 		 SLASH о выступлениях с GUNS N' ROSES

25 мар 2019 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

16 мар 2019 : 		 GUNS N' ROSES получили награду от Ticketmaster

13 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN вспоминает самую первую репетицию с GUNS N' ROSES: «Это было мощно»

19 фев 2019 : 		 GUNS N’ ROSES, METALLICA среди самых успешных артистов по сборам

16 фев 2019 : 		 SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES

8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES
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GUNS N' ROSES против пивоварни



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По сообщению The Blast, GUNS N' ROSES подали иск против пивоварни, незаконно распространяющей пиво с названием группы. Canarchy Craft Brewery Collective выпускают пиво Guns 'N' Rosé, название которого было никак не согласовано с менеджментом коллектива. Кроме того, они продают шляпы, футболки, стаканы, стикеры, значки и банданы с символикой группы, также не имея на это оснований.

Axl Rose, Slash и Duff McKagan утверждают, что Canarchy пытались получить права на использование торгового знака, но после отказа группы Fireman Capital отозвали своё прошение. GUNS N' ROSES утверждают, что Canarchy согласились прекратить продажу всего товара, но не ранее марта 2020 года. В настоящий момент коллектив подал иск по нарушению прав на торговый знак и претендует на возмещение ущерба.



GUNS N







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Virgo_ad_noctum


11 май 2019, 14:57		Название пива немного другое ). Ща пивоварня скажет, что название сами придумали, а такую группу даже и не знают 😂.


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