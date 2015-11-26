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Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой



GUNS N' ROSES 25 февраля выпустят новый ЕР "Hard Skool" с четырьмя треками, который будет доступен на виниле, кассете, в цифровом варианте и на CD/



Трек-лист:



01. Hard Skool



02. ABSUЯD



03. Don't Cry (Live)



04. You're Crazy (Live)







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