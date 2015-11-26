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Guns N' Roses

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28 сен 2021 : 		 Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой

28 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES впервые исполнили новую песню

24 сен 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

8 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES не дали закончить выступление

29 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium

26 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард

6 авг 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

4 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новую песню

2 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

14 июл 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a

8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES

17 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT

15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES

14 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Сложно заставить работать три гитары»
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Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой



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GUNS N' ROSES 25 февраля выпустят новый ЕР "Hard Skool" с четырьмя треками, который будет доступен на виниле, кассете, в цифровом варианте и на CD/

Трек-лист:

01. Hard Skool

02. ABSUЯD

03. Don't Cry (Live)

04. You're Crazy (Live)

GUNS N








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Владимир В


28 сен 2021, 13:25		Не пойму, в чём смысл такой эпишки, если оба студийных оригинальных трека ранее были опубликованы. Но в любом случае, хорошо, что наконец группа вспомнила про студию. Такими темпами, в 2025м выйдет полноценный альбом.

Darkside.ru Member

Blindman


28 сен 2021, 14:01		Для коллекции, как и большинство последних релизов. Плюс той небольшой части аудитории, кто не признает всякие цифровые сервисы. Там правда прайс на это дело далек от гуманности, что только намекает на типа "илитарность"


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