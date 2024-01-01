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KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES



KEN TAMPLIN, основатель вокальной академии имени себя, представил свое прочтение хита GUNS N' ROSES "November Rain".



«На мой взгляд, это одна из самых пронзительных работ Axl Rose. Он всегда умеет своими песнями увлечь вас в безумное путешествие, и эта песня не стала исключением. Иногда ему нравится делать несколько поворотов, и никогда не знаешь, к чему мы придем. Давайте посмотрим, куда магия GNR заведет нас на этот раз, и насладимся процессом. С Axl вы будете уверены, что всегда будут отличные партии вокала».







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