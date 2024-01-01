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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Guns N' Roses

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KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES



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KEN TAMPLIN, основатель вокальной академии имени себя, представил свое прочтение хита GUNS N' ROSES "November Rain".

«На мой взгляд, это одна из самых пронзительных работ Axl Rose. Он всегда умеет своими песнями увлечь вас в безумное путешествие, и эта песня не стала исключением. Иногда ему нравится делать несколько поворотов, и никогда не знаешь, к чему мы придем. Давайте посмотрим, куда магия GNR заведет нас на этот раз, и насладимся процессом. С Axl вы будете уверены, что всегда будут отличные партии вокала».

Vocalist KEN TAMPLIN Shares Cover Of GUNS N' ROSES Classic "November Rain" (Video)




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