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Guns N' Roses

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11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард

6 авг 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

4 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новую песню

2 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

14 июл 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a

8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES

17 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT

15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES

14 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Сложно заставить работать три гитары»

2 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES
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|||| 11 авг 2021

Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард



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Хит GUNS N' ROSES "Sweet Child O' Mine" набрал миллиард прослушиваний на Spotify. Это случилось менее чем через два года после того, как видео на эту песню набрало миллиард просмотров на YouTube став первым клипом 80-х, который преодолел эту отметку. До этого "November Rain" набрал миллиард просмотров, став первым треком 90-х, кто сумел перешагнуть эту отметку.

GUNS N' ROSES' 'Sweet Child O' Mine' Surpasses One Billion Streams On SPOTIFY





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


11 авг 2021, 19:41		Эталонище хард рока..жаль последний сингл такая херня вышел щас

overgrin


11 авг 2021, 22:30		поспорить надо
НИКАКОЙ это не эталонище......а немного другое
Любая классная песня со 2=го и 3-го альбома Mr/Big кайфовее и съиграна лучше,примеров много
Правда я G n R вообще не фанат...не понимаю откуда у такой Оооочень средней группки...без большого количества хороших альбомов такая популярность.....

Saxon9


12 авг 2021, 03:18		А это не хард рок. LOL

hangman19


12 авг 2021, 08:32		overgrin, вы имеете ввиду mr/ big настоящую (британскую), то да классная группа, а если американскую, то это полное уг, навроде бон джови и еще кучи таких же припопсованных рокеров)


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