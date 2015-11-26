11 авг 2021



Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард



Хит GUNS N' ROSES "Sweet Child O' Mine" набрал миллиард прослушиваний на Spotify. Это случилось менее чем через два года после того, как видео на эту песню набрало миллиард просмотров на YouTube став первым клипом 80-х, который преодолел эту отметку. До этого "November Rain" набрал миллиард просмотров, став первым треком 90-х, кто сумел перешагнуть эту отметку.







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