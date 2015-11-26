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Гитарист GUNS N' ROSES : «На сцене мне комфортнее всего»



В рамках недавнего интервью с Rob's School Of Music гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus ответил на вопрос о том, как справляться с паникой и боязнью сцены:



«Когда я ездил в тур с GN'R, сцена для меня была самым комфортным местом — потому что это наша сцена, это наши декорации и оборудование, это наши ушные мониторы и сцена в физическом воплощении. И так каждый вечер — ты ощущаешь себя дома. Но когда ты играешь в клубе или выступаешь с кем-то, то ты нервничаешь, потому что ты уже не дома, ты в чьём-то доме. Но это часть жизни, нужно приспособиться и всё. И единственный способ — просто переступить через это. Когда мне было 15, я играл в клубах — каждый выходной мы играли по клубам, моя группа. Я рос в Сент-Луисе, там не было ограничений по возрасту. Так что я мог играть каждые выходные, и мы играли в разных местах, на вечеринках и прочем. И вот таким способом я и справился с нервами, справился с боязнью, и для меня любая сцена стала комфортной».







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