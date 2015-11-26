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Guns N' Roses

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15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

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15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES

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2 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников
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Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»



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В рамках недавнего интервью с Rob's School Of Music гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus ответил на вопрос о том, как справляться с паникой и боязнью сцены:

«Когда я ездил в тур с GN'R, сцена для меня была самым комфортным местом — потому что это наша сцена, это наши декорации и оборудование, это наши ушные мониторы и сцена в физическом воплощении. И так каждый вечер — ты ощущаешь себя дома. Но когда ты играешь в клубе или выступаешь с кем-то, то ты нервничаешь, потому что ты уже не дома, ты в чьём-то доме. Но это часть жизни, нужно приспособиться и всё. И единственный способ — просто переступить через это. Когда мне было 15, я играл в клубах — каждый выходной мы играли по клубам, моя группа. Я рос в Сент-Луисе, там не было ограничений по возрасту. Так что я мог играть каждые выходные, и мы играли в разных местах, на вечеринках и прочем. И вот таким способом я и справился с нервами, справился с боязнью, и для меня любая сцена стала комфортной».

RICHARD FORTUS Says Performing With GUNS N





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