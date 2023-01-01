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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES могут внести разнообразие в сет



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Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus сказал, что в нынешнем туре, стартующем первого июня в Абу-Даби, группа может поменять сет-лист:

«Надеюсь, мы немного встряхнёмся, поменяем песни местами. Но часто каждый вечер всё по-разному, потому что у нас нет сет-листов, так что...»

На вопрос о том, как Fortus и его коллеги по группе узнают, что будет дальше, раз у них нет сет-листа, Richard сказал:

«У нашего вокалиста Axl'a Rose'a есть кнопка, которую он может нажать, чтобы отключить микрофон... который обычно используется для того, чтобы шутить. Он просто говорит: "Ребята, что вы хотите сыграть?" И кто-то ему отвечает что-нибудь, или он скажет: "Давайте сделаем это".

Есть блоки песен, которые мы делаем совместно. А иногда это настоящий сюрприз... И мы тщательно репетируем. Мы занимаемся саундчеком по крайней мере час каждый день. Slash [гитарист GUNS N' ROSES], чувак, он любит играть — он просто обожает играть... У меня есть возможность играть с этим парнем каждый вечер. Это очень круто!»




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