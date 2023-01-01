Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



10 дек 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн

8 дек 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 На лидера GUNS N' ROSES подали в суд за изнасилование

15 ноя 2023 : 		 Новый суд GUNS N' ROSES. Ну и куда же без домогательств

8 ноя 2023 : 		 RICHARD DUGUAY о работе с GUNS N' ROSES

3 ноя 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый трек

23 окт 2023 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Axl мегакрут!»

16 окт 2023 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

2 окт 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о своём вкладе в "Chinese Democracy"

9 сен 2023 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES объяснил, почему не пошел в GUNS N' ROSES

23 авг 2023 : 		 CHRISSIE HYNDE спела с GUNS N' ROSES

21 авг 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый сингл

20 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES выйдет осенью

19 авг 2023 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

17 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 авг 2023 : 		 Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!

23 июл 2023 : 		 SLASH не видит варианта для байопика о GUNS N' ROSES в ближайшее время

19 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

16 июл 2023 : 		 GUNS N' ROSES готовят сингл

1 июл 2023 : 		 Как DAVE GROHL вышел с GUNS N' ROSES?

27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

26 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES уже что-то записали?

25 июн 2023 : 		 ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES

7 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES репетировали Perhaps

3 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES сыграли много редкого
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн



zoom
RON 'BUMBLEFOOT' THAL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какой из моментов в его долгой карьере больше всего тянет на "Spinal Tap":

«Мой самый яркий момент, тянущий на подобное — выступление с GUNS N' ROSES на фестивале Rock In Rio в Бразилии в 2011 году. Шел проливной дождь. Дождь на несколько дюймов заливал край сцены; рабочие пытались сметать воду швабрами. Он достигал почти до верха педальных панелей. Я помню, что пиротехника давала осечки. Было так мокро, что это было просто безумие. И я помню, как пытался играть на безладовой гитаре, и мои пальцы были такие размокшие, моя кожа была такой... И я не мог... Это было похоже на попытку играть на мокром воздушном шаре — пытаться удержать его в руках; все промокло.

В первом ряду была одна милая девушка со шлемом штурмовика из "Звездных войн", который она держала в руках. Я сказал: "Да, давай сюда шлем", — и решил, что надену его и немного поиграю в нем. Так что я взял шлем, надел его на голову, и как только он коснулся моих щек, он как будто слился с ними, потому что моя кожа, все было таким мокрым. И я помню, как сказал: "Ох, **ять". А как только я произнес это ругательство на букву "Б", все вокруг запотело, и теперь это было из разряда: "Так, теперь я в шлеме, чтобы снять который придется приложить немного усилий". А это не очень здорово, когда ты пытаешься играть на гитаре. И я ничего не вижу, все как в тумане. А тут еще и культовое соло [в "Welcome To The Jungle"], которое я должен был сыграть, вот-вот зазвучит, и это ведь открытие шоу и все такое, и я такой: "О боже. Ничего хорошего из этого не выйдет". Так что, если я правильно помню, мне удалось поднять шлем хотя бы над глазами и удержать его там. А потом, думаю, я кивнул, типа: "Ну, все ок". И он тут же упал обратно. Так что в какой-то момент, примерно на середине соло, мне пришлось перестать играть и откинуть шлем, чтобы я мог видеть, что делаю. И за те несколько секунд, когда я перестал играть, на следующий день я получил сотни — сотни яростных писем от бразильцев, в которых они писали, как я разрушил их жизнь, угрожали смертью и все такое прочее. И по сей день, 12 лет спустя, время от времени кто-нибудь присылает мне письмо со скриншотом, на котором я в том шлеме, и говорит: "Ха-ха-ха"".

Так что это абсолютно точно момент из "Spinal Tap"»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом