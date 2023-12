сегодня



Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн



RON 'BUMBLEFOOT' THAL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какой из моментов в его долгой карьере больше всего тянет на "Spinal Tap":



«Мой самый яркий момент, тянущий на подобное — выступление с GUNS N' ROSES на фестивале Rock In Rio в Бразилии в 2011 году. Шел проливной дождь. Дождь на несколько дюймов заливал край сцены; рабочие пытались сметать воду швабрами. Он достигал почти до верха педальных панелей. Я помню, что пиротехника давала осечки. Было так мокро, что это было просто безумие. И я помню, как пытался играть на безладовой гитаре, и мои пальцы были такие размокшие, моя кожа была такой... И я не мог... Это было похоже на попытку играть на мокром воздушном шаре — пытаться удержать его в руках; все промокло.



В первом ряду была одна милая девушка со шлемом штурмовика из "Звездных войн", который она держала в руках. Я сказал: "Да, давай сюда шлем", — и решил, что надену его и немного поиграю в нем. Так что я взял шлем, надел его на голову, и как только он коснулся моих щек, он как будто слился с ними, потому что моя кожа, все было таким мокрым. И я помню, как сказал: "Ох, **ять". А как только я произнес это ругательство на букву "Б", все вокруг запотело, и теперь это было из разряда: "Так, теперь я в шлеме, чтобы снять который придется приложить немного усилий". А это не очень здорово, когда ты пытаешься играть на гитаре. И я ничего не вижу, все как в тумане. А тут еще и культовое соло [в "Welcome To The Jungle"], которое я должен был сыграть, вот-вот зазвучит, и это ведь открытие шоу и все такое, и я такой: "О боже. Ничего хорошего из этого не выйдет". Так что, если я правильно помню, мне удалось поднять шлем хотя бы над глазами и удержать его там. А потом, думаю, я кивнул, типа: "Ну, все ок". И он тут же упал обратно. Так что в какой-то момент, примерно на середине соло, мне пришлось перестать играть и откинуть шлем, чтобы я мог видеть, что делаю. И за те несколько секунд, когда я перестал играть, на следующий день я получил сотни — сотни яростных писем от бразильцев, в которых они писали, как я разрушил их жизнь, угрожали смертью и все такое прочее. И по сей день, 12 лет спустя, время от времени кто-нибудь присылает мне письмо со скриншотом, на котором я в том шлеме, и говорит: "Ха-ха-ха"".



Так что это абсолютно точно момент из "Spinal Tap"»







