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Guns N' Roses

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20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

13 апр 2020 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Охренительно важно быть дома!»

26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса
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SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES



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Slash поделился воспоминаниями о первом после реюниона шоу GUNS N' ROSES:

«Наше первое шоу GUNS N' ROSES, в котором я принимал участие, было здесь, в "Трубадуре". Мы на самом деле начинали именно в этом месте. Я помню, что в 1985 году у нас здесь был концерт, на который приехал Том Зутаут из Geffen, и именно с ним мы в итоге и подписали контракт. Это тот концерт, на котором он увидел как мы играли. Я хорошо помню его. В тот момент мы распродавали подобные площадки, и о нас шла серьёзная молва, к нам приезжала очень эклектичная публика — от грёбаных хардкорных панк-рокеров до металхэдов, глэмеров и сраных сёрферов. Это была очень смешанная аудитория, но это было здорово.

GUNS вернулись и играли здесь в 2016 году, первого апреля, это было для меня первое за двадцать лет шоу под этой вывеской. Как только мы вышли и начали саундчек, это было похоже на возвращение в 1984 год. Играть "Welcome To The Jungle" спустя столько лет в этом зале — это было нечто... Это непередаваемо. Трудно выразить словами то, каково это было. Забавно, что у нас было намного больше оборудования, чем в этом клубе, так что мы буквально сорвали двери с петель... Мы просто подумали, что раз мы вновь собрались, то будет уместно начать прямо отсюда, с The Troub».

SLASH Looks Back On GUNS N





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