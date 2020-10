сегодня



SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES



Slash поделился воспоминаниями о первом после реюниона шоу GUNS N' ROSES:



«Наше первое шоу GUNS N' ROSES, в котором я принимал участие, было здесь, в "Трубадуре". Мы на самом деле начинали именно в этом месте. Я помню, что в 1985 году у нас здесь был концерт, на который приехал Том Зутаут из Geffen, и именно с ним мы в итоге и подписали контракт. Это тот концерт, на котором он увидел как мы играли. Я хорошо помню его. В тот момент мы распродавали подобные площадки, и о нас шла серьёзная молва, к нам приезжала очень эклектичная публика — от грёбаных хардкорных панк-рокеров до металхэдов, глэмеров и сраных сёрферов. Это была очень смешанная аудитория, но это было здорово.



GUNS вернулись и играли здесь в 2016 году, первого апреля, это было для меня первое за двадцать лет шоу под этой вывеской. Как только мы вышли и начали саундчек, это было похоже на возвращение в 1984 год. Играть "Welcome To The Jungle" спустя столько лет в этом зале — это было нечто... Это непередаваемо. Трудно выразить словами то, каково это было. Забавно, что у нас было намного больше оборудования, чем в этом клубе, так что мы буквально сорвали двери с петель... Мы просто подумали, что раз мы вновь собрались, то будет уместно начать прямо отсюда, с The Troub».













