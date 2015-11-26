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GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium



GUNS N' ROSES станет первой группой, которая даст концерт на Allegiant Stadium, расположенный в Лас-Вегасе. Это шоу пройдет в рамках американской части тура, стартующего тридцать первого июля в Hershey, Pennsylvania.













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