Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES



UME/Geffen отмечает невероятное музыкальное наследие GUNS N' ROSES, выпуская Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II, превосходный бокс-сет мультиплатиновых релизов группы 1991 года Use Your Illusion I и Use Your Illusion II. Выходящий 1 ноября, Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II Super Deluxe включает в себя 97 треков, 63 из которых ранее не издавались.



Альбом доступен в различных конфигурациях, включая Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray, двухдисковые Deluxe-издания Use Your Illusion I и II отдельно, стандартные 1CD и 2LP версии Use Your Illusion I и Use Your Illusion II отдельно. Во всех форматах оригинальные студийные альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II были впервые полностью ремастированы с высоким разрешением 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастеров. Все версии будут доступны для стриминга и цифрового скачивания. Фрагмент из этого релиза, концертное исполнение "Double Talkin' Jive", доступен ниже.



Трек-лист:



BLU-RAY VIDEO

1 LIVE IN NEW YORK

2 Ritz Theatre – May 16, 1991

3 Concert: 1.44:1 Pillarbox / 1080p / 24fps

4 Menu: “You Could Be Mine (Live in New York)” Music Video

5 Audio: Dolby Atmos 48kHz 24-bit / Dolby TrueHD 5.1 96kHz 24-bit / PCM Stereo 48kHz 24-bit

6 Regions: All

7 Run Time: 2hr 6min

8 PRETTY TIED UP*

9 BAD OBSESSION*

10 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

11 MR. BROWNSTONE*

12 DUST N’ BONES*

13 LIVE AND LET DIE*

14 PARADISE CITY*

15 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

16 DRUM SOLO*

17 SLASH SOLO*

18 YOU COULD BE MINE*

19 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

20 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

21 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

22 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

23 MY MICHELLE*

24 ESTRANGED*

25 DOUBLE TALKIN’ JIVE*

26 SWEET CHILD O’ MINE*

27 WELCOME TO THE JUNGLE*

28 * Previously unreleased



CD 1

1 USE YOUR ILLUSION I

2 Original Album Remastered

3 RIGHT NEXT DOOR TO HELL

4 DUST N’ BONES

5 LIVE AND LET DIE

6 DON’T CRY (ORIGINAL)

7 PERFECT CRIME

8 YOU AIN’T THE FIRST

9 BAD OBSESSION

10 BACK OFF BITCH

11 DOUBLE TALKIN’ JIVE

12 NOVEMBER RAIN*

13 THE GARDEN

14 GARDEN OF EDEN

15 DON’T DAMN ME

16 BAD APPLES

17 DEAD HORSE

18 COMA



CD 2

1 USE YOUR ILLUSION II

2 Original Album Remastered

3 CIVIL WAR

4 14 YEARS

5 YESTERDAYS

6 KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR

7 GET IN THE RING

8 SHOTGUN BLUES

9 BREAKDOWN

10 PRETTY TIED UP

11 LOCOMOTIVE

12 SO FINE

13 ESTRANGED

14 YOU COULD BE MINE

15 DON’T CRY (ALT. LYRICS)

16 MY WORLD



CD 3

1 LIVE IN NEW YORK

2 Ritz Theatre – May 16, 1991

3 PRETTY TIED UP*

4 BAD OBSESSION*

5 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

6 MR. BROWNSTONE*

7 DUST N’ BONES

8 LIVE AND LET DIE*

9 PARADISE CITY*

10 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

11 DRUM SOLO*

12 SLASH SOLO*

13 YOU COULD BE MINE*



CD 4

1 LIVE IN NEW YORK* (cont’d)

2 Ritz Theatre – May 16, 1991

3 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

4 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

5 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

6 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

7 MY MICHELLE*

8 ESTRANGED*

9 DOUBLE TALKIN’ JIVE*

10 SWEET CHILD O’ MINE*

11 WELCOME TO THE JUNGLE*



CD 5

1 LIVE IN LAS VEGAS

2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992

3 NIGHTRAIN

4 MR. BROWNSTONE*

5 LIVE AND LET DIE*

6 ATTITUDE*

7 IT’S SO EASY*

8 BAD OBSESSION*

9 WELCOME TO THE JUNGLE*

10 DOUBLE TALKIN’ JIVE*

11 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*



CD 6

1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992

3 DON’T CRY (ORIGINAL)*

4 WILD HORSES*

5 PATIENCE*

6 YOU COULD BE MINE*

7 SO FINE*

8 NOVEMBER RAIN*

9 INTROS / DRUM SOLO*

10 SLASH SOLO*

11 SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*

12 ROCKET QUEEN



CD 7

1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992

3 SAIL AWAY SWEET SISTER*

4 SWEET CHILD O’ MINE*

5 MOVE TO THE CITY*

6 HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

7 YESTERDAYS

8 MY MICHELLE*

9 ESTRANGED*

10 MOTHER* / PARADISE CITY







