Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 12
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 10
*CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к... 8
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 8
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 12
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



24 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES

22 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила хит GUNS N' ROSES

21 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению

20 окт 2022 : 		 SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES

7 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания GUNS N' ROSES

21 сен 2022 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью

26 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания»

18 июл 2022 : 		 1 000 музыкантов исполняют GUNS N' ROSES

11 июл 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES об отмене концерта в Глазго

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июл 2022 : 		 GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго

5 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о 3,5-часовых концертах

5 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к GUNS N' ROSES

28 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

21 июн 2022 : 		 Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказался играть в туре с GUNS N' ROSES

9 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

7 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

3 май 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

30 апр 2022 : 		 GUNS N' ROSES стали первыми

29 апр 2022 : 		 MATT SORUM — о заблуждениях насчёт GUNS N' ROSES

17 фев 2022 : 		 Slash — о новом альбоме GUNS N' ROSES

11 янв 2022 : 		 SLASH: «Новый материал GUNS N' ROSES на подходе»

10 янв 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об отсутствии в группе Izzy

23 дек 2021 : 		 Организаторы тура GUNS N' ROSES в Австралии получили помощь от правительства

20 дек 2021 : 		 DAVE NAVARRO — о том, почему не пошёл в GUNS N' ROSES

14 дек 2021 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| 24 окт 2022

Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES



zoom
UME/Geffen отмечает невероятное музыкальное наследие GUNS N' ROSES, выпуская Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II, превосходный бокс-сет мультиплатиновых релизов группы 1991 года Use Your Illusion I и Use Your Illusion II. Выходящий 1 ноября, Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II Super Deluxe включает в себя 97 треков, 63 из которых ранее не издавались.

Альбом доступен в различных конфигурациях, включая Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray, двухдисковые Deluxe-издания Use Your Illusion I и II отдельно, стандартные 1CD и 2LP версии Use Your Illusion I и Use Your Illusion II отдельно. Во всех форматах оригинальные студийные альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II были впервые полностью ремастированы с высоким разрешением 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастеров. Все версии будут доступны для стриминга и цифрового скачивания. Фрагмент из этого релиза, концертное исполнение "Double Talkin' Jive", доступен ниже.

Трек-лист:

BLU-RAY VIDEO
1 LIVE IN NEW YORK
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 Concert: 1.44:1 Pillarbox / 1080p / 24fps
4 Menu: “You Could Be Mine (Live in New York)” Music Video
5 Audio: Dolby Atmos 48kHz 24-bit / Dolby TrueHD 5.1 96kHz 24-bit / PCM Stereo 48kHz 24-bit
6 Regions: All
7 Run Time: 2hr 6min
8 PRETTY TIED UP*
9 BAD OBSESSION*
10 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*
11 MR. BROWNSTONE*
12 DUST N’ BONES*
13 LIVE AND LET DIE*
14 PARADISE CITY*
15 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*
16 DRUM SOLO*
17 SLASH SOLO*
18 YOU COULD BE MINE*
19 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*
20 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
21 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]
22 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]
23 MY MICHELLE*
24 ESTRANGED*
25 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
26 SWEET CHILD O’ MINE*
27 WELCOME TO THE JUNGLE*
28 * Previously unreleased

CD 1
1 USE YOUR ILLUSION I
2 Original Album Remastered
3 RIGHT NEXT DOOR TO HELL
4 DUST N’ BONES
5 LIVE AND LET DIE
6 DON’T CRY (ORIGINAL)
7 PERFECT CRIME
8 YOU AIN’T THE FIRST
9 BAD OBSESSION
10 BACK OFF BITCH
11 DOUBLE TALKIN’ JIVE
12 NOVEMBER RAIN*
13 THE GARDEN
14 GARDEN OF EDEN
15 DON’T DAMN ME
16 BAD APPLES
17 DEAD HORSE
18 COMA 

CD 2
1 USE YOUR ILLUSION II
2 Original Album Remastered
3 CIVIL WAR
4 14 YEARS
5 YESTERDAYS
6 KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR
7 GET IN THE RING
8 SHOTGUN BLUES
9 BREAKDOWN
10 PRETTY TIED UP
11 LOCOMOTIVE
12 SO FINE
13 ESTRANGED
14 YOU COULD BE MINE
15 DON’T CRY (ALT. LYRICS)
16 MY WORLD

CD 3
1 LIVE IN NEW YORK
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 PRETTY TIED UP*
4 BAD OBSESSION*
5 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*
6 MR. BROWNSTONE*
7 DUST N’ BONES
8 LIVE AND LET DIE*
9 PARADISE CITY*
10 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*
11 DRUM SOLO*
12 SLASH SOLO*
13 YOU COULD BE MINE*

CD 4
1 LIVE IN NEW YORK* (cont’d)
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*
4 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
5 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]
6 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]
7 MY MICHELLE*
8 ESTRANGED*
9 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
10 SWEET CHILD O’ MINE*
11 WELCOME TO THE JUNGLE*

CD 5
1 LIVE IN LAS VEGAS
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 NIGHTRAIN
4 MR. BROWNSTONE*
5 LIVE AND LET DIE*
6 ATTITUDE*
7 IT’S SO EASY*
8 BAD OBSESSION*
9 WELCOME TO THE JUNGLE*
10 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
11 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*

CD 6
1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 DON’T CRY (ORIGINAL)*
4 WILD HORSES*
5 PATIENCE*
6 YOU COULD BE MINE*
7 SO FINE*
8 NOVEMBER RAIN*
9 INTROS / DRUM SOLO*
10 SLASH SOLO*
11 SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*
12 ROCKET QUEEN

CD 7
1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 SAIL AWAY SWEET SISTER*
4 SWEET CHILD O’ MINE*
5 MOVE TO THE CITY*
6 HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
7 YESTERDAYS
8 MY MICHELLE*
9 ESTRANGED*
10 MOTHER* / PARADISE CITY




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 465

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом