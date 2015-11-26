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Гитарист GUNS N' ROSES — об ограничениях в рамках тура



SLASH в рамках недавнего интервью рассказал о том, какие ограничения GUNS N' ROSES соблюдали для успешного проведения тура по США:



«GUNS только что провели тур по США, который был очень приятным. Это было здорово, потому что перед нами были толпы людей, которые изголодались по живым концертам. Так что это был очень энергичный тур. В то же время у нас было много жёстких ограничений. У нас не было никаких гостей после шоу — вообще никаких гостей — и мы практически всё время не выходили из отеля. И все просто должны были держать себя в руках, чтобы никто не заболел и не пришлось отложить тур. Но мы прошли через это невредимыми. Так что всё было хорошо».







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