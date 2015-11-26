Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BATUSHKA остались без вокалиста 49
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 28
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 24
*Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-рол... 20
*TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — при... 17
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили "Shadow Of Your Love"

4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшееся видео GUNS N' ROSES

18 май 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES вновь в чартах

8 май 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

4 май 2018 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет летом
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES



*
zoom
*
* *
Официальное видео на песню "Rock The Rock", первый новый трек за прошедшие 10 лет от вокалиста GUNS N' ROSES Axl'a Rose'а, доступен для просмотра ниже. Он впервые прозвучал в ТВ-шоу "New Looney Tunes", которое выходит на стриминговом сервисе Boomerang.



AXL ROSE Releases Official Video For First New Song In 10 Years,




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ArmorRat


6 янв 2019, 14:16		Ну этот хоть не скрывает что целевая аудитория его музла - дошколята.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 418

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Tankard Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом