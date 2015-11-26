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Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES



Официальное видео на песню "Rock The Rock", первый новый трек за прошедшие 10 лет от вокалиста GUNS N' ROSES Axl'a Rose'а, доступен для просмотра ниже. Он впервые прозвучал в ТВ-шоу "New Looney Tunes", которое выходит на стриминговом сервисе Boomerang.















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