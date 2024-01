сегодня



Видео полного выступления GUNS N' ROSES 1991 года



Видео полного выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось 17 июня 1991 года в Nassau Coliseum, доступно для просмотра ниже:



"Perfect Crime"

"Mr. Brownstone"

"Bad Obsession"

"Dust n' Bones"

"Double Talkin' Jive"

"Civil War"

"Nightrain"

"Patience"

"Live And Let Die" (Wings cover)

"14 Years"

"November Rain"

"Welcome To The Jungle"

- drum solo -

- guitar solo - (Slash)

"Love Theme From The Godfather"

"Rocket Queen"

"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan)









Encore:

"Sweet Child O' Mine"

"Estranged"





Encore 2:

"Paradise City"







