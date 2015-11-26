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GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium



GUNS N' ROSES стали первыми рокерами, отыгравшими на 65 000 Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.







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