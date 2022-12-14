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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES судятся за торговый знак



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По сообщению City News Service, GUNS N' ROSES подали в суд на интернет-магазин оружия под названием Texas Guns And Roses, утверждая, что название веб-сайта магазина «сходно до степени смешения» с названием легендарной рок-группы.

В иске утверждается, что техасская компания Jersey Village Florist управляет интернет-магазином texasgunsandroses.com, который в основном продаёт огнестрельное оружие и аксессуары к нему, такие как боеприпасы, прицелы, бронежилеты, глушители и металлические сейфы, а также одежду и рюкзаки без одобрения, лицензии или согласия GNR.

GUNS N' ROSES утверждают, что компания Jersey Village Florist выбрала и приняла знаки ответчика с целью ввести потребителей в заблуждение, заставив их поверить, что она связана или ассоциирована с GN'R или имеет от неё лицензию.

Адвокаты GUNS N' ROSES также утверждают, что компания Jersey Village Florist якобы продаёт розы и другие цветы в качестве уловки, чтобы якобы оправдать оптовое присвоение магазином знака GUNS N' ROSES. Примечательно, что [Jersey Village Florist] не пытались зарегистрировать ни один из знаков ответчика для каких-либо товаров или услуг, связанных с цветами, и ответчик не рекламирует цветы для продажи на своём сайте.

Дэвид Л. Кларк, адвокат из Хьюстона, представляющий интересы Jersey Village Florist, сказал Городской службе новостей, что никогда не было никакой путаницы (между группой и веб-сайтом), и у них нет доказательств возникновения такой ситуации:

«Это попытка увеличить издержки и разорить нас. Наш клиент продаёт металлические сейфы для оружия и цветов, и у них есть универсальный веб-сайт, и абсолютно никто ничего не перепутал. Никто не думает, что мы — это группа, или есть какая-то связь. Мы будем сопротивляться».

Согласно иску, GUNS N' ROSES в ноябре 2021 года подали в Судебно-апелляционный совет по товарным знакам (TTAB) — нейтральный орган, который функционирует как суд по вопросам товарных знаков при Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO) — ходатайство об аннулировании регистрации компании Jersey Village Florist texasgunsandroses.com на том основании, что зарегистрированный знак может вызвать путаницу со знаком GUNS N' ROSES, ложно предполагает связь с GN'R и может привести к выхолащиванию знака GUNS N' ROSES.

«Несмотря на письма GN'R о прекращении и запрете использования названия и начало разбирательства TTAB, [Jersey Village Florist] продолжает использовать товарные знаки ответчика и намеренно использует добрую репутацию, престиж и известность GNR без разрешения, лицензии или согласия GNR. Это особенно вредно для GN'R, учитывая характер бизнеса ответчика. GN'R, по вполне понятным причинам, не хочет ассоциироваться с ответчиком, продавцом огнестрельного оружия и вооружения. Кроме того, ответчик выражает на сайте политические взгляды, связанные с регулированием и контролем огнестрельного оружия и средств поражения, которые могут иметь полярные оценки для многих американских потребителей» — говорится в поданном иске.

В иске содержится требование о возмещении неуказанных убытков и судебное постановление, запрещающее использование названия веб-сайта.




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14 дек 2022
WahrandPhain
Надо запретить все фильмы, где есть и цветы, и пистолеты!

просмотров: 305

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