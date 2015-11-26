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Guns N' Roses

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6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

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1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

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23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

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4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшееся видео GUNS N' ROSES

18 май 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES вновь в чартах

8 май 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

4 май 2018 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет летом

1 май 2018 : 		 Таинственный анонс от GUNS N' ROSES

25 апр 2018 : 		 GUNS N' ROSES готовят крупнейший концерт в Исландии

2 мар 2018 : 		 IZZY STRADLIN мог принять участие в туре GUNS N' ROSES?

1 мар 2018 : 		 Стутэтки GUNS N' ROSES выйдут летом

28 фев 2018 : 		 AXL ROSE считает, что Иванке не место в Белом Доме

19 янв 2018 : 		 Рассказ о североамериканской части тура GUNS N' ROSES

15 янв 2018 : 		 Сборник GUNS N' ROSES стал шесть раз платиновым

12 янв 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES четвертый по успешности

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GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a



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GUNS N' ROSES отыграли сокращённый сет в ОАЭ 26 ноября из-за серьёзной болезни Axl'a Rose'a. Группа исполнила всего 17 песен.

В какой-то момент во время концерта вокалист сказал о своём состоянии здоровья: «Врачи поставили мне капельницу и сделали кучу инъекций, потому что я заболел сегодня, меня рвало в течение последних пяти часов. Так что вместо того, чтобы всё отменить, я постараюсь дать лучшее из возможных шоу».

Басист Duff McKagan позже написал в Твиттере: «Спасибо, Абу-Даби! @axlrose сотворил хреново чудо... он был болен и отработал так, чего я никогда не видел за все свои 40 лет карьеры. Вы все заставили его пройти через это. До свидания!»

Slash написал в своём Твиттере: «Абу-Даби, вы, ребята, были чертовски великолепны сегодня! Axl был тяжело болен. Но вы все нас очень поддерживали. Спасибо за это. Увидимся в следующий раз!»

Не все были удовлетворены объяснением Axl'a, и один из фэнов ответил на твит Duff'a: «Жаль, что вы сыграли только около 10 песен, позор».

Другой поклонник написал: «Надо было оставаться на больничной койке! Сколько хитов?! И всего полтора часа, чтобы сыграть "Sweet Child", а потом Eric'a Clapton'a! Рад, что я не заплатил, иначе бы попросил вернуть деньги! @gunsnroses».

Третий фэн написал: «Так вот как вы заканчиваете тур, @Slash @DuffMcKagan @axlrose @gunsnroses? Никакого patience, night train или paradise city? Разочарован! А вы ведь так хорошо сыграли!»

Сет-лист концерта:

It's So Easy
Mr. Brownstone
Chinese Democracy
Welcome to the Jungle
Double Talkin' Jive
Better
Estranged
Attitude (Misfits cover)
Shadow of Your Love
Slither (Velvet Revolver cover)
Rocket Queen
Slash Guitar Solo (incl. "Johnny B. Goode" jam)
Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather) (Nino Rota cover)
Sweet Child O' Mine
Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
Wish You Were Here (Pink Floyd cover) (Slash and Richard Fortus guitar duet)
November Rain ("Layla" intro, Axl on grand piano)



GUNS N







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