GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a



GUNS N' ROSES отыграли сокращённый сет в ОАЭ 26 ноября из-за серьёзной болезни Axl'a Rose'a. Группа исполнила всего 17 песен.



В какой-то момент во время концерта вокалист сказал о своём состоянии здоровья: «Врачи поставили мне капельницу и сделали кучу инъекций, потому что я заболел сегодня, меня рвало в течение последних пяти часов. Так что вместо того, чтобы всё отменить, я постараюсь дать лучшее из возможных шоу».



Басист Duff McKagan позже написал в Твиттере: «Спасибо, Абу-Даби! @axlrose сотворил хреново чудо... он был болен и отработал так, чего я никогда не видел за все свои 40 лет карьеры. Вы все заставили его пройти через это. До свидания!»



Slash написал в своём Твиттере: «Абу-Даби, вы, ребята, были чертовски великолепны сегодня! Axl был тяжело болен. Но вы все нас очень поддерживали. Спасибо за это. Увидимся в следующий раз!»



Не все были удовлетворены объяснением Axl'a, и один из фэнов ответил на твит Duff'a: «Жаль, что вы сыграли только около 10 песен, позор».



Другой поклонник написал: «Надо было оставаться на больничной койке! Сколько хитов?! И всего полтора часа, чтобы сыграть "Sweet Child", а потом Eric'a Clapton'a! Рад, что я не заплатил, иначе бы попросил вернуть деньги! @gunsnroses».



Третий фэн написал: «Так вот как вы заканчиваете тур, @Slash @DuffMcKagan @axlrose @gunsnroses? Никакого patience, night train или paradise city? Разочарован! А вы ведь так хорошо сыграли!»



Сет-лист концерта:



It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin' Jive

Better

Estranged

Attitude (Misfits cover)

Shadow of Your Love

Slither (Velvet Revolver cover)

Rocket Queen

Slash Guitar Solo (incl. "Johnny B. Goode" jam)

Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather) (Nino Rota cover)

Sweet Child O' Mine

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Wish You Were Here (Pink Floyd cover) (Slash and Richard Fortus guitar duet)

November Rain ("Layla" intro, Axl on grand piano)





















