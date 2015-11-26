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Guns N' Roses

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Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT



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В рамках подкаста Todd'a Kerns'a, басиста SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus рассказал о работе с Buckethead'ом и Bumblefoot'ом:

«Bucket очень музыкален, но я думаю, что многие парни вроде него — феноменальные, потрясающие таланты — они не обязательно... Я считаю, что музыка Bucket великолепна. Он понимает, как заставить работать три гитары, и это очень сложная вещь. Он выкладывался, просто стоя в сторонке, он был странным и очень Bucket'ным, а потом вступал в процесс на припевах, и это было чертовски здорово. Он делал это, и он понял, как это делать. [Он] феноменальный талант. Но дело в том, что социально такие парни, как Bucket, проводят так много времени в своей спальне, репетируя, что на самом деле они не репетируют — в социальном плане для них это нечто совсем иное.

Находясь в группе, ты должен общаться с людьми. И я думаю, что Bucket боролся с этим. Я всегда ладил с ним, но я полагаю, что это для него было самым тяжёлым. Так же, как и с [другим бывшим гитаристом GUNS] Ron'ом Thal'ем [Bumblefoot'ом] — ему было трудно ассимилироваться в этот "мир группы", потому что он не делал подобного раньше».

Richard, который присоединился к GUNS N' ROSES в конце 2001 — начале 2002 года, продолжил разговор о том, как игра с группой людей требует умения понимать и общаться с другими, и тем самым развивать социальные навыки.

«Когда вы думаете о том времени, которое провели, репетируя с другими людьми, играя на сцене с другими участниками, путешествуя в микроавтобусе, спя на полу с ними, — всё это учит вас тому, как быть женатым на четырёх других людях. Это серьёзный навык, которому вы обучаетесь; это навык, который вы должны развивать, или ничего не будет работать. Ты должен быть командным игроком, но ты также должен быть ведомым и мотивированным».

RICHARD FORTUS Says BUCKETHEAD And BUMBLEFOOT





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


17 янв 2021, 16:14		Чувак 20 лет играет в GnR, а я о нём узнал только из этого интервью:)


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