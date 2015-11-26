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Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES ?



В рамках недавнего интервью с бывшим гитаристом GUNS N' ROSES Ron'ом "Bumblefoot" Thal у него спросили, будет ли он ещё играть с группой Axl'a Rose'a, на что он ответил:



«Думаю, что они идут своим путём, а я — своим. У нас было восемь замечательных лет вместе. И на этом всё».



Thal присоединился к GUNS N' ROSES в 2006 году и записал с группой альбом 2008 года "Chinese Democracy", материал к которому уже был готов до его появления в команде. Он покинул группу после серии концертов в Вегасе в 2014 году.







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