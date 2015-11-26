Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 275
*Новое видео ACCEPT 260
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 55
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 48
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

13 апр 2020 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Охренительно важно быть дома!»

26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса

12 фев 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Make The White House Great Again»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью с бывшим гитаристом GUNS N' ROSES Ron'ом "Bumblefoot" Thal у него спросили, будет ли он ещё играть с группой Axl'a Rose'a, на что он ответил:

«Думаю, что они идут своим путём, а я — своим. У нас было восемь замечательных лет вместе. И на этом всё».

Thal присоединился к GUNS N' ROSES в 2006 году и записал с группой альбом 2008 года "Chinese Democracy", материал к которому уже был готов до его появления в команде. Он покинул группу после серии концертов в Вегасе в 2014 году.

Would RON



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 307

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом