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Как DAVE GROHL вышел с GUNS N' ROSES?



На этот вопрос с легкостью ответил SLASH:



«Мы несколько раз устраивали джемы с Dave. Он является одним из моих любимых музыкантов всех времен. Я знал, что он будет рядом, и по-моему, именно Duff [McKagan], басист Guns N' Roses, предложил ему: "Эй, ты хочешь присоединиться к нам?". Так что да, в итоге все сложилось, и это было весело!»







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