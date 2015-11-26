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Guns N' Roses

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25 мар 2019 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

16 мар 2019 : 		 GUNS N' ROSES получили награду от Ticketmaster

13 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN вспоминает самую первую репетицию с GUNS N' ROSES: «Это было мощно»

19 фев 2019 : 		 GUNS N’ ROSES, METALLICA среди самых успешных артистов по сборам

16 фев 2019 : 		 SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES

8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона
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MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES



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Бывший барабанщик GUNS N' ROSES Matt Sorum в интервью "Loudwire Nights" ответил на вопрос о том, когда узнал о реюнионе группы:

«Да скорее всего тогда же, когда и все (смеётся). Я был в HOLLYWOOD VAMPIRES совсем недолгое время, и тогда примерно это и случилось. Просто случилось. И потом пошло так, как пошло. Жизнь идёт своей чередой.

Я рассматриваю свое время в группе как хорошее. Это невозможно заново воссоздать или заменить, это опыт, который я получил. И мне это многое дало для моей дальнейшей карьеры. Потому что если вы посмотрите на список групп, в которых я принимал участие, то найдёте там довольно много названий. Некоторые, возможно, THE CULT поставят повыше. Если я остановлю какого-то фаната на улице и спрошу, за что он меня ценит, то, быть может, он скажет, что любит меня в THE CULT, или, может, найдётся много людей, которые назовут не GN'R, а VELVET REVOLVER, потому что эта группа чуть более современная... Мы ведь собрались в 2004 году, прошло не слишком много времени с этого момента».



MATT SORUM Found Out About GUNS N




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LOR


25 мар 2019, 08:31		Да, со стороны некоторые решения некоторых групп (например не взять Сорума в реюнион ГнР) кажутся весьма странными.


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