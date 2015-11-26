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MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES



Бывший барабанщик GUNS N' ROSES Matt Sorum в интервью "Loudwire Nights" ответил на вопрос о том, когда узнал о реюнионе группы:



«Да скорее всего тогда же, когда и все (смеётся). Я был в HOLLYWOOD VAMPIRES совсем недолгое время, и тогда примерно это и случилось. Просто случилось. И потом пошло так, как пошло. Жизнь идёт своей чередой.



Я рассматриваю свое время в группе как хорошее. Это невозможно заново воссоздать или заменить, это опыт, который я получил. И мне это многое дало для моей дальнейшей карьеры. Потому что если вы посмотрите на список групп, в которых я принимал участие, то найдёте там довольно много названий. Некоторые, возможно, THE CULT поставят повыше. Если я остановлю какого-то фаната на улице и спрошу, за что он меня ценит, то, быть может, он скажет, что любит меня в THE CULT, или, может, найдётся много людей, которые назовут не GN'R, а VELVET REVOLVER, потому что эта группа чуть более современная... Мы ведь собрались в 2004 году, прошло не слишком много времени с этого момента».















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