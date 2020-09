сегодня



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



GUNS N' ROSES опубликовали серию роликов, снятых в рамках турне Not In This Lifetime:



"Sweet Child O' Mine", Download Festival



"Slither", Download Festival



"Attitude", Download Festival



"Rocket Queen", Download Festival



"Out Ta Get Me", Houston



"Double Talkin' Jive", Salt Lake City



"November Rain", Mexico City



"It's So Easy", Salt Lake City



"New Rose", Mexico City



"My Michelle", Mexico City



"Coma", Houston







