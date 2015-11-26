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Guns N' Roses

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18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

13 апр 2020 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Охренительно важно быть дома!»

26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса

12 фев 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Make The White House Great Again»

2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Коби Брайанта и его дочери
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Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



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GUNS N' ROSES опубликовали серию роликов, снятых в рамках турне Not In This Lifetime:

"Sweet Child O' Mine", Download Festival

"Slither", Download Festival

"Attitude", Download Festival

"Rocket Queen", Download Festival

"Out Ta Get Me", Houston

"Double Talkin' Jive", Salt Lake City

"November Rain", Mexico City

"It's So Easy", Salt Lake City

"New Rose", Mexico City

"My Michelle", Mexico City

"Coma", Houston

GUNS N' ROSES - Not In This Lifetime Selects; HQ Pro-Shot Tour Videos Streaming



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