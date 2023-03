сегодня



AXL ROSE присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD в рамках выступления 13 марта на Crypto.com Arena, Лос-Анджелес, Калифорния, и исполнил хит GUNS N' ROSES "Welcome To The Jungle".







