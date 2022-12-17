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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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Guns N' Roses

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|||| 17 дек 2022

Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine"



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Я просто дурачился и компоновал ноты, как в любом другом исполнении риффов. Это был настоящий рифф, а не разминочное упражнение. В то время это была просто песня. Никто не думал, что она станет настоящим хитом или чем-нибудь в таком роде. Это была просто песня, которую мы сделали вместе, которая была крутой до того, как мы записали альбом Appetite For Destruction. Мы включили ее в альбом в таком виде, а потом, когда альбом уже был выпущен, в какой-то момент неожиданно для всех эта песня просто выстрелила. Мы в определенной степени благодарны, что у нас есть что-то, что настолько запомнилось. Над этим нельзя насмехаться. Вы должны ценить, что у вас есть в карьере что-то подобное, что у вас есть песня, которая оказалась настолько эффектной. Так что это круто!

SLASH On Creating Iconic Riff For GUNS N' ROSES Hit




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17 дек 2022
o
overgrin
Барабанщик класс
17 дек 2022
P
Peter-Warlock
Дурачисля... слизали песню под ноль у Australian Crawl - "Unpublished Critics", вот и все дурачество.

просмотров: 437

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