17 дек 2022



Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine"



Я просто дурачился и компоновал ноты, как в любом другом исполнении риффов. Это был настоящий рифф, а не разминочное упражнение. В то время это была просто песня. Никто не думал, что она станет настоящим хитом или чем-нибудь в таком роде. Это была просто песня, которую мы сделали вместе, которая была крутой до того, как мы записали альбом Appetite For Destruction. Мы включили ее в альбом в таком виде, а потом, когда альбом уже был выпущен, в какой-то момент неожиданно для всех эта песня просто выстрелила. Мы в определенной степени благодарны, что у нас есть что-то, что настолько запомнилось. Над этим нельзя насмехаться. Вы должны ценить, что у вас есть в карьере что-то подобное, что у вас есть песня, которая оказалась настолько эффектной. Так что это круто!







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