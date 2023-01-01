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Новая песня GUNS N' ROSES выйдет осенью



GUNS N' ROSES 26 октября выпустят новый сингл, "Perhaps", би-сайдом которого станет еще один новый трек, "The General", также из сессии по записи альбома "Chinese Democracy".







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