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Guns N' Roses

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7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES

17 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT

15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES

14 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Сложно заставить работать три гитары»

2 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»
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GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год



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GUNS N' ROSES были вынуждены второй раз перенести европейский тур из-за COVID-19. Новые даты выступлений:

June 04 - Lisbon, Portugal @ Passeio Maritimo de Algés

June 07 - Seville, Spain @ Estadio Benito Villamarin

June 11 - Solvesborg, Sweden @ Sweden Rock

June 15 - Stavanger, Norway @ Forus Travbane

June 18 - Prague, Czech Republic @ Letnany Airport

June 20 - Warsaw, Poland @ PGE Narodowy

June 23 - Groningen, Netherlands @ Stadspark

June 28 - Dublin, Ireland @ Marlay Park

July 01 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

July 02 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

July 05 - Glasgow, UK @ Glasgow Green

July 08 - Munich, Germany @ Olympiastadion

July 10 - Milan, Italy @ San Siro Stadium

GUNS N



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


7 апр 2021, 10:16		Ну где второй там и третий и четвёртый ))))

Rutger


7 апр 2021, 13:46		Я то думал, что они настолько богаты, что могут купить индульгенцию от ковидлы и ехать в тур)


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