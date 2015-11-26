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GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год



GUNS N' ROSES были вынуждены второй раз перенести европейский тур из-за COVID-19. Новые даты выступлений:



June 04 - Lisbon, Portugal @ Passeio Maritimo de Algés



June 07 - Seville, Spain @ Estadio Benito Villamarin



June 11 - Solvesborg, Sweden @ Sweden Rock



June 15 - Stavanger, Norway @ Forus Travbane



June 18 - Prague, Czech Republic @ Letnany Airport



June 20 - Warsaw, Poland @ PGE Narodowy



June 23 - Groningen, Netherlands @ Stadspark



June 28 - Dublin, Ireland @ Marlay Park



July 01 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium



July 02 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium



July 05 - Glasgow, UK @ Glasgow Green



July 08 - Munich, Germany @ Olympiastadion



July 10 - Milan, Italy @ San Siro Stadium







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