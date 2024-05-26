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Гитарист SKID ROW о воссоединении с Sebastian'ом Bach'ом: «Этого не случится»



В новом интервью подкасту The Hook Rocks гитариста SKID ROW Dave'a "Snake" Sabo спросили, нацелены ли он и его коллеги по группе на новых вокалистов с тех пор, как последний фронтмен группы — бывший участник "Swedish Idol" Erik Grönwall — покинул группу, чтобы сосредоточиться на своём здоровье. Snake ответил:



«Мы ни на кого не нацеливались. Если мы хотим продолжать существовать как SKID ROW, нам придётся найти другого вокалиста. Но мы никого не выбирали. Есть много отличных вокалистов. Но Lzzy [Hale из HALESTORM, которая недавно выступила на двух концертах со SKID ROW в качестве гостевой вокалистки] задрала планку. И Erik — отличный певец. Он тоже поднял планку. А потом появилась Lzzy и просто задрала планку, показав нам другую сторону того, какой может быть эта группа. Так что в SKID ROW не обязательно должен быть вокалист-мужчина. Вариантов множество. Как я уже сказал, талантов полно, но мы хотим быть уверены, что делаем правильный выбор и сможем вывести группу на другой уровень. На это и расчёт».



На вопрос о том, изменилось ли его отношение к возможному воссоединению с вокалистом классической эпохи SKID ROW Sebastian'ом Bach'ом, Snake ответил:



«Ответ остаётся неизменным уже 20 000 лет. Этого не случится. И я каждый раз говорю одно и то же. Я признателен, что люди так заинтересованы в том, чтобы это произошло, но я также должен повторить, что речь идёт о том, чтобы быть довольным ситуацией, в которой ты находишься. Поэтому я буду говорить лично за себя.



Прежде всего, я должен сказать, что причина, по которой этого не происходит, в том, что мы трое — я, Scotti [Hill, гитарист SKID ROW] и Rachel [Bolan, басист SKID ROW], — говорили об этом, и мы все сошлись на том, что не хотим снова идти по этому пути. Мы не хотим этого повторять.



Рэйчел на протяжении многих лет принимал удар на себя. Именно его обвиняют в этом. "О, это эго Rachel". "Это то-то и то-то". Нет, это полная чушь. Это неправда. И мне очень жаль, потому что ему действительно пришлось взять на себя вину, а он никогда не говорил ничего унизительного. Но знаете что? Правда в том, что Rachel, Scotti и я всегда считали одинаково — что нам хочется быть счастливыми в группе, и мы действительно счастливы.



За последние 35 лет мы обрели большой опыт. У нас были и взлёты, и падения, но мы не хотим возвращаться к этому аспекту нашей истории. Мне нравятся эти песни, многие воспоминания, но некоторые воспоминания мне не по душе. И как отдельные личности, и как коллектив мы чувствуем нечто подобное. Так что дело не в Рэйчел. И это не имеет ничего общего с чьим-то эгоизмом или чем-то подобным. Это чтобы прояснить ситуацию. Опять же, если кто-то будет строить предположения, что это Rachel Bolan говорит "нет", то это не так. Мы трое всё обсудили и решили, что не хотим этого делать. И мы желаем всем всего наилучшего.



Нас просто разрывали на части бывшие участники группы. Про всех нас говорили очень неприятные вещи. А мы решили не отвечать. Я не такой. Мы не такие. Мы не будем идти по этому пути. Мы просто хотим играть музыку и быть счастливыми. И финансовый вопрос тут ни при чём, потому что, как известно, нам предлагали хорошую сумму денег за совместные концерты, воссоединение [с Себастьяном], но мы занимаемся этим не ради денег. Я выбираю своё счастье, своё желание быть по-настоящему хорошим другом для своих лучших друзей, хорошим мужем, хорошим отцом, товарищем по группе и просто человеком. И я ни в коем случае не хочу ставить всё это под угрозу. Так что люди, с которыми мы решили играть, выбираются с расчётом на то, чтобы сохранить всё это для всех нас».







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