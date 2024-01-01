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Skid Row

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LZZY HALE: «Не могу я остаться в SKID ROW»



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LZZY HALE опубликовала следующее сообщение:

«Моя душа до сих пор трепещет от сумасшедшей гонки, в которой я только что побывала.

Огромное спасибо Rachel, Snake, Scotti, Rob, их потрясающей команде и всей фан-базе SKID ROW за то, что доверились мне. Спасибо, что приняли меня в свое племя и позволили мне на мгновение пожить в вашем наследии.

То, что начиналось как помощь друзей друзьям, переросло в нечто большее, чем кто-либо из нас мог себе представить.

Я переполнена благодарностью.

Этот опыт глубокого погружения в SKID ROW дал мне редкую возможность углубить свою любовь к этим людям, которых я называю друзьями. И те моменты душевного единения, которые мы создали вместе в музыкальном плане, останутся со мной навсегда.

И хотя сейчас в моей жизни нет времени на постоянную роль в SKID ROW... Я отправляю официальную просьбу во Вселенную, чтобы мы смогли снова объединить наши усилия.

With Love and Loud Music, Lzzy Hale».




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