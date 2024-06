сегодня



LZZY HALE: «Не могу я остаться в SKID ROW»



LZZY HALE опубликовала следующее сообщение:



«Моя душа до сих пор трепещет от сумасшедшей гонки, в которой я только что побывала.



Огромное спасибо Rachel, Snake, Scotti, Rob, их потрясающей команде и всей фан-базе SKID ROW за то, что доверились мне. Спасибо, что приняли меня в свое племя и позволили мне на мгновение пожить в вашем наследии.



То, что начиналось как помощь друзей друзьям, переросло в нечто большее, чем кто-либо из нас мог себе представить.



Я переполнена благодарностью.



Этот опыт глубокого погружения в SKID ROW дал мне редкую возможность углубить свою любовь к этим людям, которых я называю друзьями. И те моменты душевного единения, которые мы создали вместе в музыкальном плане, останутся со мной навсегда.



И хотя сейчас в моей жизни нет времени на постоянную роль в SKID ROW... Я отправляю официальную просьбу во Вселенную, чтобы мы смогли снова объединить наши усилия.



With Love and Loud Music, Lzzy Hale».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 74