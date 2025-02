сегодня



Басист SKID ROW о главной ошибке группы



RACHEL BOLAN в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа заметно утяжелилась ко второму альбому:



«Процесс был очень органичным, тяжесть, смещение в более тяжелую сторону. Нашей самой большой ошибкой, и я говорю «нашей» — я не согласен с этим решением, так что я просто официально заявляю об этом — было выпустить «Slave To The Grind» в качестве сингла, песню «Slave To The Grind». Радио ее не заметило. Наша мужская фанбаза выросла. Женская фанбаза иссякла. Они просто исчезли. А потом мы поехали с PANTERA на гастроли, и на концертах были в основном парни. Но мы любим PANTERA. Как бы то ни было, с альбома «Slave To The Grind» мы вышли с [первым синглом] «Monkey Business». Он разошелся за две недели, так что у нас был сертифицированный хит. Мы оказались на охренительной волне. Радио набросилось на нас еще до того, как мы выпустили второй сингл или даже подумали о втором сингле, радио набросилось на «Quicksand Jesus». И я такой: «Это здорово. Это круто». Я говорил: «Это наша „ Bohemian Rhapsody“». В смысле, песня длится шесть минут. И я не говорю, что она так же хороша, как «Bohemian»; вы понимаете, о чем я. Я просто говорю: «Это здорово». Кто-то — думаю, наш менеджер в то время — сказал: «Мы не должны выпускать эту песню вторым синглом». И у нас в группе был кое-кто, кто с ним согласился. А я в ответ: «Но ведь на радио уже её крутят. Разве не понятно, что происходит?» И тут кому-то пришла в голову фантастическая идея — потому что я и Snake [гитарист SKID ROW Dave Sabo] были теми, кто занимался радио; мы давали все интервью — «почему бы тебе и Snake'y не начать звонить и не попросить их не ставить ее, пока мы не определимся с синглом?». Я в ответ: «Вы серьезно?» «Да». И я сделал, как мне сказали, и мы позвонили [и буквально попросили радиостанции] больше не включать эту песню, потому что мы готовим другой сингл. Ответы, которые мы получили, были именно такими, как я и думал. Один парень наорал на меня, другой программный директор наорал на меня. Я забыл, какой это был рынок, но это было что-то крупное, может быть Чикаго. Он сказал: «Ты что, совсем охренел?». А я отвечаю: «Да, думаю, да». А потом мы выпустили «Slave To The Grind» [в качестве сингла]. И радио уже не ограничивалось словами: «Мы не будем это крутить. Это слишком тяжелый материал для нашей аудитории». Они также добавляли: «Мы не будем это крутить. Да и пошли вы на!» А потом мы попробовали еще раз с «Quicksand Jesus». Все отвечали: «Слишком поздно, слишком поздно». И на этом радиоэфир для этой пластинки закончился. У нас были клипы, были «Wasted Time», «Slave» и «Monkey». Что там еще было, я уже и забыл. Но, да, это была огромная ошибка. И я помню, как я был в том гостиничном номере [и сказал]: «Мы не можем выпустить „Slave To The Grind“ синглом». И я помню, как наш тогдашний менеджер ответил: «Вы, ребята, теперь можете делать вообще всё, что хотите». Большая ошибка. Огромная ошибка. Но, да, это была наша самая серьезная ошибка. Я просто помню эту картину — мы в одном номере, несколько парней думают, что это отличная идея, а я им: «Это не отличная идея. Это хреновая идея». Но меня просто проигнорировали, и на этом всё и закончилось. Я считаю, что эта пластинка продалась бы гораздо лучше, если бы мы не отступали от намеченного курса и позволили кому-то диктовать нам, в хорошем смысле этого слова. Но уж что есть, то есть».



Далее он сказал, что, по его ощущениям, к его мнению в то время не прислушивались достаточно, учитывая, что он был одним из основных авторов песен SKID ROW.



«Это моя песня. Это была наша группа, Snake'а и моя. Динамика внутри коллектива была очень для меня странной. Потому что, как я уже сказал, наш менеджер относился ко мне как к человеку, которого нужно предупредить о важных решениях только по случаю. И это было не круто. Это было очень не круто. И несколько раз я выходил из себя. Но так уж случилось, что тут сказать. Так что теперь мы со Snake'ом управляем всеми делами — все решения проходят только через нас».







