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SKID ROW проводят прослушивания



Басист SKID ROW Rachel Bolan в недавней беседе так ответил на вопрос о том, какими делами занята группа в настоящем:



«Прямо сейчас мы активно проводим прослушивание кандидатов. У нас есть несколько хороших ребят. Ну и еще будут кандидаты в ноябре».







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