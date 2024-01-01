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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
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Skid Row

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SKID ROW проводят прослушивания



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Басист SKID ROW Rachel Bolan в недавней беседе так ответил на вопрос о том, какими делами занята группа в настоящем:

«Прямо сейчас мы активно проводим прослушивание кандидатов. У нас есть несколько хороших ребят. Ну и еще будут кандидаты в ноябре».




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