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*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
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Skid Row

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SKID ROW о поисках вокалиста



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Rachel Bolan в рамках беседах с поклонниками ответил на вопрос о том, какова активность команды в настоящий момент:

«Мы постоянно сочиняем, обмениваемся идеями друг с другом. Сейчас мы находимся в процессе поиска вокалиста. Я уже вижу, как вы все закатываете глаза. Наш прошлый вокалист Erik [Grönwall] ушёл, чтобы заняться своим здоровьем, что вполне объяснимо. Так что сейчас мы особо не торопимся, потому что у нас есть время. И у нас есть пара кандидатов на радаре, которых мы собираемся прослушать. А ещё есть пара наших друзей, которые хотят поступить так же, как Lzzy Hale из HALESTORM, и исполнить вокальные партии на нескольких концертах SKID ROW. И это тоже весело. Было очень здорово отыграть те четыре концерта с Lzzy в конце мая и начале июня».

Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo добавил:

«У нас также выходит концертная пластинка ["Live In London"]. Она выйдет в ближайшие пару месяцев. Мы записали её в Лондоне, что было для нас по-настоящему грандиозным событием, потому что этот город занимает особое место в наших сердцах с самого начала существования группы. Так что это было то место, где мы могли провести момент времени словно в вечности. И это было очень увлекательное шоу. Я так счастлив, что после всего существования SKID ROW мы смогли наконец-то записать концертный альбом. Мы очень этим гордимся».




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