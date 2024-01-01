4 авг 2024



SKID ROW о решении AEROSMITH



SKID ROW отреагировали на решение AEROSMITH забить на концерты:



«Для нас было большой честью выступить на одной сцене с легендарными AEROSMITH во время их тура "Pump" в 1989–1990 годах. Их энергия, талант и страсть к музыке всегда были вдохновением для нас и многих других. Сейчас, когда они уходят со сцены, мы хотим отдать должное их невероятной карьере и тому неизгладимому следу, который они оставили в нашей истории и истории рок-н-ролла, за удивительное путешествие вместе с AEROSMITH и бесчисленные воспоминания, которые они оставили поклонникам по всему миру. Спасибо за музыку и воспоминания!»



Dave "Snake" Sabo:



«Гастроли с AEROSMITH были одним из величайших периодов в истории нашей группы. Каждый вечер, независимо от того, насколько хорошим нам казалось шоу, они выходили и показывали нам и всему миру, почему они являются одной из самых легендарных и культовых групп в анналах рок-н-ролла. И как бы ни была крута их группа, они ещё крутые люди! Они замечательно относились к нам и учили нас смирению, благодарности и милосердию на фоне своего огромного успеха.



Огромное спасибо ребятам из AEROSMITH за то, что дали кучке панков из Нью-Джерси возможность и удостоили чети выступать на одной сцене с настоящими легендами! И за то, что подарили миру величайшую музыку! Других AEROSMITH никогда не будет!»



Scotti Hill добавил:



«Те несколько месяцев, которые мы провели в туре с AEROSMITH, были уникальным опытом, который бывает раз в жизни. Нам выпала отличная возможность посидеть и поговорить о гитарах с Brad и Joe, поздороваться со Steven'ом в коридоре за кулисами, когда он поглощал обычную печёную картошку, чтобы подкрепиться перед концертом. Мы могли каждый вечер чувствовать этот мгновенно узнаваемый грув Tom'a и Joey. Это незабываемый опыт во всех отношениях. Спасибо, AEROSMITH».



Rachel Bolan:



«Лично для меня это был первый тур с группой, которая повлияла на мою игру и на сочинение песен. Каждый раз, когда я сталкивался с кем-то из этих ребят в коридоре или когда они заходили в гримёрку, мне приходилось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что мне это не снится».











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