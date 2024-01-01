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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Skid Row

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Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN



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Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью поделился воспоминаниями о том, как в 1995 году группа выступала на разогреве у VAN HALEN:

«Эдди относился к нам просто потрясающе. Они хорошо с нами обходились. Они относились к нам здорово. Я видел его каждый день. Я ходил смотреть на их саундчек каждый день, потому что я их фанат. И я хотел быть рядом с ним и видеть его игру как можно больше, пока мы были в туре. Я выходил на сцену прямо перед саундчеком, и он подходил ко мне, мы обнимались, он целовал меня в губы и спрашивал, как дела. Он был очень милым.

Я не знаю, какие ещё истории есть у других. Из своего опыта могу сказать только, что он был образцом для подражания, человечным и щедрым. Мы говорили о его усилителях, а в то время он работал с Peavey и выпускал усилители 5150 с Peavey, и гитары Вольфганга тоже делали Peavey. И я сказал, что эти усилители просто невероятны. А он такой: "Правда? Хорошо, круто". И вот спустя пару дней мы играли в Камдене, штат Нью-Джерси, в амфитеатре, а мы всё ещё жили в Джерси в то время. Так что мы приехали туда на своих машинах. Когда мы приехали на своих машинах, а там была куча родственников и друзей, и это было очень круто. И вот мы зашли на заднюю площадку, и Эдди увидел Scotti и меня. Он говорит: "Ребята, идите сюда. У меня есть кое-что для вас". А у него там стояли два комбика 5150, которые ждали нас в качестве подарков. И я сказал: "Ты, наверное, шутишь, чувак. Эдди Ван Хален дарит нам свой фирменный усилитель. Это просто чума". И поэтому в моём сердце всегда будет особое место для Эдди. И для басиста VAN HALEN Michael Anthony тоже. Sammy и Alex были великолепны — я провёл с ними некоторое время, — но с Michael'ом мы провели очень много времени. Потому что прямо за линейкой усилителей у него был бар под названием Mad Anthony's Café. И мы ходили туда и пили с ним во время шоу — Jack Daniel's и всё такое. И это было очень весело. Время от времени мы играли с ним в гольф. Он и по сей день остаётся таким же скромным и любезным человеком. Так что мои воспоминания наполнены только восхищением, уважением и благодарностью».




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