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Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»



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ERIK GRÖNWALL в интервью Chaoszine рассказал о причинах, по которым ушел из SKID ROW:

«Уход из группы был одним из самых сложных карьерных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Мне нравилось быть в этой группе. Было приятно просыпаться вокалистом SKID ROW. Но я бы всё ещё был в составе, если бы это было возможно.

Я ушёл из уважения к человеку, который прошёл через лейкемию, — я имею в виду человека в больнице. Я пообещал себе, что всегда буду ставить своё здоровье на первое место. И когда я почувствовал, что не могу этого сделать, находясь в группе, мне пришлось принять подобное решение.

Мне понравилось время, проведённое в SKID ROW. Мне было весело с ребятами. Мы сразу сработались, и я всегда буду вспоминать это время с улыбкой, это точно. И я бы с удовольствием остался в группе. Но, учитывая обстоятельства, мы просто не смогли найти общий язык в том, как много мы должны гастролировать».

Он уточнил, что он был готов продолжить работу в SKID ROW, если бы было достигнуто соглашение о том, сколько времени проводить в турах:

«Не знаю, говорилось ли об этом прежде в других интервью, но для меня речь никогда не шла о том, чтобы не гастролировать вообще. Я просто хотел иметь больше времени между отрезками гастролей, чтобы восстановиться. Поэтому я предложил три недели в туре, включая переезды, а затем один месяц отдыха, просто чтобы у меня было время между этими периодами активности. Но они не сочли это возможным, и это совершенно нормально. SKID ROW занимались своим делом ещё до моего рождения. У них свои методы. Я уважаю их мнение, что они не сочли это возможным. Но мне был нужен именно такой график, и в итоге произошло наше расставание».

По словам Erik'а, уход из SKID ROW дал ему много свободы, чтобы заниматься другими проектами:

«Я не перестану быть артистом. Я могу делать всё что захочу. И мне это нравится. Сейчас я не имею контракта ни с одним лейблом. И я не хочу этого. Мне нравится такая независимость, свобода. Может быть, придёт время, когда будет смысл подписать контракт с кем-то, но сейчас я работаю из своего дома. Приятно проснуться, спуститься вниз, выпить кофе, затем спеть, а потом пойти в соседнюю комнату, записать видео и выложить его на YouTube. Это очень удобно».

Что касается того, как он планирует выпускать свою новую музыку, он ответил:

«На самом деле я сейчас сочиняю много музыки, потому что хочу выпустить что-то своё. Честно говоря, я ещё не решил, буду ли я делать это сольно или в составе группы. Но я хочу создать группу и выпускать новую музыку. Мне всё ещё кажется, что я не выложился на все 100 процентов в рамках собственного творчества. Я всегда присоединяюсь к другим группам, у которых уже есть сложившееся звучание. Так что сейчас я много работаю над этим — сочиняю новую музыку и фокусируюсь на будущем».




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