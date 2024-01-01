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У SKID ROW есть варианты с вокалистом



В рамках недавнего интервью у Rachel'a Bolan'a спросили, рассматривали SKID ROW какие-то варианты среди вокалистов, на что он ответил:



«У нас есть варианты. Никого, правда, с именем. Но да, мы общались с несколькими парнями, которые нас заинтересовали, это точно. Но сейчас мы просто сконцентрированы на этих [четырех концертах SKID ROW] с [приглашенной певицей] Lzzy [Hale из HALESTORM] и получаем от этого удовольствие».



На вопрос о том, работал ли он над новой музыкой для возможного продолжения альбома «The Gang's All Here» 2022 года, он ответил:



«Мы писали. Я много пишу, когда могу. Я сочиняю в перерывах между переездами из Нэшвилла в Нью-Джерси и прочими событиями. Но, да, я всегда пишу. Когда я что-нибудь придумываю в супермаркете, я просто быстро выхожу из магазина, еду домой как можно быстрее и включаю Pro Tools [записываю идеи]».







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