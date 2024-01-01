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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 24
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Skid Row

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17 апр 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW об уходе из группы

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11 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нет никаких причин, по которым SKID ROW не могут быть вместе»

9 мар 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SABATON

26 фев 2024 : 		 Участники SKID ROW о деловой стороне вопроса: «Мы никогда никого не обманывали»

25 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE

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Концертное видео SKID ROW



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"Slave To The Grind", новое концертное видео группы SKID ROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live In London", выходящего 24 октября:

01. Slave To The Grind
02. The Threat
03. Big Guns
04. 18 And Life
05. Piece Of Me
06. Livin' On A Chain Gang
07. Psycho Therapy
08. In A Darkened Room
09. Makin' A Mess
10. The Gang’s All Here
11. Riot Act
12. Tear It Down
13. Monkey Business
14. I Remember You
15. Time Bomb
16. Youth Gone Wild




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