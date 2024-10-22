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Skid Row

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Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a



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Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью обсудил причины, по которым Erik Grönwall покинул коллектив:

«Он записал альбом "The Gang's All Here", и после этого он пробыл в группе почти три года. Но знаете вы или нет, Erik победил рак, и ему пересадили костный мозг, чтобы добиться ремиссии. И как только он вышел из ремиссии и начал набираться сил, он сразу же захотел вернуться и снова начать петь. Мы позвонили ему и сказали: "Чувак, мы только что записали альбом и хотели бы, чтобы ты на нем спёл". Мы отправили ему музыку, и он согласился. И вдруг мы начали гастролировать. Мы уже тогда понимали, что его здоровье ещё не на высоте, и он тоже это знал. Мы сделали всё, что могли, в его ситуации, и он дал нам всё, что мог, но в тот момент это стало тяжёлым испытанием для его организма. Мы пытались найти компромисс и прийти к ситуации, когда это пошло бы на пользу его здоровью. Но после разговора с его врачами, с ним, с его семьёй выяснилось, что мы не сможем решить эту проблему с точки зрения здоровья для него и с экономической точки зрения для группы. Мы не хотели откладывать концерты, а потом возвращаться к ним. Это было нехорошо для него, нехорошо для группы и так далее. Но мы благодарны за то время, что провели с ними. Он отличный певец. И мы смогли записать две пластинки, которыми мы очень гордимся: "The Gang's All Here" — мы все ей гордимся, а затем — концертную пластинку».

Sabo также рассказал о "Live In London", первом официальном концертном альбоме SKID ROW и концертном фильме. earMUSIC выпустили концерт, который состоялся 24 октября 2022 года в лондонском зале O2 Forum Kentish Town, в виде двойного винила и CD/DVD-диджипака по всему миру 20 сентября.

«Мы долгое время вынашивали идею записать концертную пластинку, но не было подходящего момента. А тут произошла такая ситуация: мы поехали в Лондон, чтобы сыграть в Forum, который является одним из наших любимых концертных залов, и группа в тот момент работала на полную катушку, и мы подумали: "Давайте запечатлеем это, потому что мы никогда не знаем, когда у нас будет возможность сделать это снова". И я очень благодарен за то, что мы это сделали, из-за состояния здоровья Erik'a и того, в каком состоянии мы сейчас находимся. Но это отличное представление нашего времени с ним и группой, а также празднование музыки, которую мы создали за последние 35 лет».




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22 окт 2024
Gustaff
Эрик классный. А так, насрать

просмотров: 164

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