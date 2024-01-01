22 июл 2024



Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a



Rob Hammersmith в недавнем интервью обсудил недавний уход из группы Erik'a Grönwall'a:



«В такой ситуации, как эта, это, конечно, эмоциональные американские горки. На вас действует множество факторов. Есть и деловая сторона, но речь идет о здоровье. Мы все взрослые люди. Мы все разумные люди и понимаем, что очень жаль, что все могло пойти не так, как пошло, но такова реальность. И это не в вашей власти.



Одну вещь я узнал об оригинальных участниках и ребятах из SKID ROW: они невероятно трудолюбивые парни, они невероятно верны и преданы тому, над чем они очень упорно работали. И это звучит как клише, но так или иначе, машина продолжает работать. И каким именно будет наше будущее, я не знаю, но это не конец SKID ROW. Это точно».







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