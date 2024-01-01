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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Skid Row

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|||| 22 июл 2024

Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a



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Rob Hammersmith в недавнем интервью обсудил недавний уход из группы Erik'a Grönwall'a:

«В такой ситуации, как эта, это, конечно, эмоциональные американские горки. На вас действует множество факторов. Есть и деловая сторона, но речь идет о здоровье. Мы все взрослые люди. Мы все разумные люди и понимаем, что очень жаль, что все могло пойти не так, как пошло, но такова реальность. И это не в вашей власти.

Одну вещь я узнал об оригинальных участниках и ребятах из SKID ROW: они невероятно трудолюбивые парни, они невероятно верны и преданы тому, над чем они очень упорно работали. И это звучит как клише, но так или иначе, машина продолжает работать. И каким именно будет наше будущее, я не знаю, но это не конец SKID ROW. Это точно».




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