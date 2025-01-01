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Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»



ROB HAMMERSMITH в интервью The Chuck Shute Podcast рассказал о поисках вокалиста:



«Мы были на охоте, если можно так выразиться, мы были в активном поиске с прошлого года. Так что, как бы то ни было, у нас было несколько действительно хороших кандидатов. У нас есть несколько сильных кандидатов, с которыми мы вели переговоры. Мы находились в одной комнате с несколькими людьми. У нас был хороший опыт общения со многими людьми. Тем не менее, мы всё ещё находимся в процессе активного поиска, поэтому нам нравится поддерживать эту линию и напоминать всем, что мы всё ещё ищем вокалиста. Так что если кто-то услышит это, если кто-то решит, что он подходит для этого, то на данный момент поиск всё ещё продолжается. Но мы добились большого прогресса. И это потрясающе — извлекать пользу из подобной ситуации, видеть, сколько талантливых людей есть на свете. Подходят они нам или нет, не имеет значения. Это действительно вдохновляет. Потрясающе видеть, сколько талантливых людей есть на свете».



На вопрос о том, ищут ли он и его коллеги по группе SKID ROW вокалиста, стилистически похожего на предыдущих вокалистов группы, включая Bach'a или же они хотят найти кого-то, кто поведёт SKID ROW в другом направлении, Rob ответил:



«Мы были бы открыты для любого из этих сценариев. У нас есть наследие. Есть история, есть наследие, есть особый компонент того, что мы делаем, к которому многие люди очень привязаны, и мы знаем об этом, и мы благодарны за это. Мы оказались в по-настоящему замечательной ситуации. Поэтому сохранение истории и уважение к ней очень важны для нас. Но это не значит, что все наши любимые группы развивались и менялись на протяжении многих лет. Так что я бы сказал, что мы открыты для любого сценария, который вы описываете, но мы должны чтить историю и многие важные части истории группы».



Что касается того, являются ли вокалисты, которых SKID ROW прослушивали до сих пор, признанными и известными вокалистами или же они относительно неизвестны, он сказал:



«И то, и другое, и третье. Так что в этом плане мы точно не сужаем круг тех, кого мы рассматриваем, и кто может стать потенциальным кандидатом».



Возвращаясь к вопросу о том, что он и его коллеги по группе SKID ROW ищут в новом вокалисте, Hammersmith сказал:



«Как я объяснял многим людям, в моём понимании это очень специфическая роль. Мы не претендуем на роль THE BEATLES, мы не утверждаем, что пишем самую сложную музыку на свете, но это очень специфический момент. А если вернуться к истории и наследию группы, то это не просто нечто конкретное, но и конкретный, сложившийся элемент. Это уже сложившееся звучание. Мы говорим о культовом каталоге музыки. Для некоторых людей этот каталог музыки свят. Поэтому нужно найти баланс между эволюцией, уважением к ней и возможности подарить фанатам те впечатления, на которые они рассчитывают. Это сложно. Это баланс, но всё выясняется по ходу дела. И все, с кем мы были в одной комнате, как я уже сказал, это потрясающие певцы. И можно увидеть, что каждый из этих людей может привнести что-то действительно крутое в микс. Такова реальность подобной ситуации. Это очень специфическая роль».







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