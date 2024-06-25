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DEE SNIDER дает совет SKID ROW



DEE SNIDER в интервью TMZ дал совет, как SKID ROW собраться в оригинальном составе:



«Я дружу и с Sebastian'ом и со Snake'ом. Я общаюсь с обеими сторонами, мы близкие друзья. Я фактически консультировал их при записи "Slave To The Grind". Я буквально разговаривал с обеими сторонами, просто пытаясь удержать их вместе. Я для них друг.



Sebastian — очень ретивый чувак, и я люблю его, но участники моей группы TWISTED SISTER возненавидели меня и не хотели иметь со мной ничего общего. И я изменился. Я прозрел — я прошёл через многое в 2990-е и 2000-е, и я стал другим человеком, не таким, как в 1980-е. Тогда я был настоящим козлом. И вот группа воссоединилась со мной, и мы стали друзьями



Пока все стороны не возьмут себя в руки, этого никогда не произойдет. Этого никогда не случится».







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