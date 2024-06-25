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Skid Row

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DEE SNIDER дает совет SKID ROW



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DEE SNIDER в интервью TMZ дал совет, как SKID ROW собраться в оригинальном составе:

«Я дружу и с Sebastian'ом и со Snake'ом. Я общаюсь с обеими сторонами, мы близкие друзья. Я фактически консультировал их при записи "Slave To The Grind". Я буквально разговаривал с обеими сторонами, просто пытаясь удержать их вместе. Я для них друг.

Sebastian — очень ретивый чувак, и я люблю его, но участники моей группы TWISTED SISTER возненавидели меня и не хотели иметь со мной ничего общего. И я изменился. Я прозрел — я прошёл через многое в 2990-е и 2000-е, и я стал другим человеком, не таким, как в 1980-е. Тогда я был настоящим козлом. И вот группа воссоединилась со мной, и мы стали друзьями

Пока все стороны не возьмут себя в руки, этого никогда не произойдет. Этого никогда не случится».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
я прошёл через многое в 2990-е
воу
25 июн 2024
Gustaff
Ну, то есть, Себастиан козел
25 июн 2024
Pennywise
Щас его ретивый чувак удалит из друзей, и будет дедушка врагом..
25 июн 2024
faza
Новый альбом Баха не хитовый, но хороший. Голос ещё есть. Потерпели бы друг друга хотя бы ради бизнеса. Со Снейка хиты, с Баха исполнение и харизма. Эх...

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