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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
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Skid Row

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Концертное видео SKID ROW



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"Youth Gone Wild", новое концертное видео группы SKID ROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live In London", выходящего 24 октября:

01. Slave To The Grind
02. The Threat
03. Big Guns
04. 18 And Life
05. Piece Of Me
06. Livin' On A Chain Gang
07. Psycho Therapy
08. In A Darkened Room
09. Makin' A Mess
10. The Gang’s All Here
11. Riot Act
12. Tear It Down
13. Monkey Business
14. I Remember You
15. Time Bomb
16. Youth Gone Wild

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