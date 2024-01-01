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Концертное видео SKID ROW



"Youth Gone Wild", новое концертное видео группы SKID ROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live In London", выходящего 24 октября:



01. Slave To The Grind

02. The Threat

03. Big Guns

04. 18 And Life

05. Piece Of Me

06. Livin' On A Chain Gang

07. Psycho Therapy

08. In A Darkened Room

09. Makin' A Mess

10. The Gang’s All Here

11. Riot Act

12. Tear It Down

13. Monkey Business

14. I Remember You

15. Time Bomb

16. Youth Gone Wild







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